В Австрии медики ампутировали пациенту не ту ногу: в больнице начали расследование

В Австрии медики допустили ужасную ошибку во время операции. Они ампутировали не ту ногу 82-летнему пациенту.
Хирургическое вмешательство провели во вторник, 18 мая, а ошибку обнаружили лишь в четверг, 20 мая, во время перевязки.
Читайте также Австриец намеренно заразил бывшую коронавирусом: его наказали
Что известно об операции
Врачи сообщили, что ампутировать нужно было левую ногу, но соответствующую отметку поставили на правой.
Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога,
– отметили в медучреждении.
Там также утверждают, что просили пациента подтвердить, поставили ли отметку на правильной ноге, но из-за заболевания артикуляция мужчины была ограниченной.
В больнице начали расследование
Сейчас в больнице начали расследование. Руководство медучреждения после публичных извинений подало жалобу в прокуратуру.
Пациенту об ошибке уже сообщили, мужчина ждет новой операции. Медика, который ампутировал ногу, отстранили.
К теме В частной клинике Киева женщине вырезали матку из-за ошибки: врачу сообщили о подозрении