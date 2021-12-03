В Австрии пациенту ампутировали не ту ногу: врач заплатит почти 3 тысячи евро

В одной из австрийских клиник произошел неприятный инцидент. 82-летнему пациенту случайно ампутировали правую ногу вместо левой. Теперь врачу придется заплатить штраф.

Из-за своей халатности женщине придется заплатить 2,7 тысячи евро. Впрочем, у нее есть право обжаловать приговор. В настоящее время хирург уже работает в другой клинике.

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Почему во время операции допустили такую ​​ошибку

У пожилого мужчины был ряд различных заболеваний, поэтому ему пришлось решиться на ампутацию левой ноги. Операция была проведена еще 18 мая. Врачи поняли, что ампутировали не ту ногу 20 мая, когда пациенту делали плановую перевязку. В клинике уточнили, что ошибка произошла потому, что перед хирургическим вмешательством ему неправильно обозначили ногу.

В клинике, в которой проводили операцию, сделали заявление касательно ошибочной ампутации ноги. Там подчеркнули, что шокированы произошедшим. "К сожалению, ошибка, когда правую ногу удалили вместо левой, произошла в результате ряда досадных обстоятельств", – подчеркнули в официальном заявлении.

Пострадавший умер, его вдова тоже

Главный врач клиники публично извинился перед 82-летним пострадавшим. Мужчине назначили повторную операцию, чтобы ампутировать уже левую ногу. Кроме этого, с ним работал психолог. Впрочем, мужчина умер, а его вдова подала иск против врача, который проводил операцию. Хирург объяснила, что ошибка произошла из-за "человеческого фактора".

Суд оштрафовал врача на 2,7 тысячи евро. Ее обязали уплатить еще 5 тысяч евро вдове пострадавшего, но женщина также умерла, не дождавшись суда.