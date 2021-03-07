В Австрии приостановили прививать население одной из партий препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти 49-летней женщины. Власти пытаются установить, связано ли это с проведением вакцинации против COVID-19.

Также у 35-летней женщины развилось серьезное заболевание. Оба случая были зафиксированы в отчетах ведомства по безопасности в сфере здравоохранения Австрии (BASG – 24 канал).

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В ведомстве сообщили, что 49-летняя австрийка умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови. У другой женщины возникла тромбоэмболия легочной артерии.

В то же время в BASG подчеркнули, пока не установлено никакой связи этих случаев с вакцинацией против коронавируса. Ведь нарушения, которые выявили у женщин, не относятся к перечню побочных эффектов при прививке препаратом AstraZeneca.

Сейчас специалисты проводят расследование смерти женщины, чтобы убедиться, что это точно не связано каким то образом с проведением вакцинации.

Для безопасности остатки этой партии вакцины AstraZeneca больше не будут распространять и не будут прививать ею людей.

Что известно о вакцине от компании AstraZeneca

В сотрудничестве с компанией AstraZeneca ученые из Оксфордского университета разработали вакцину AZD1222 (Covishield). В составе вакцины есть аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека.

Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.

Эффективность вакцины против тяжелых случаев коронавируса составляет около 100%.

Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Это означает, что она может храниться в обычных холодильниках, что значительно облегчает ее транспортировку и использование.

​Данные взяты из astrazeneca.com, CNN и ВООЗ.

Сравнение вакцин против коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала