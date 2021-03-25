В Австрии уже с 7 апреля для посещения аптеки или магазина гражданам страны необходимо будет показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Ряд регионов Австрии возвращают карантинные ограничения на Пасху из-за роста количества случаев заражения коронавирусом и нагрузки на медицинскую систему.

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О новых ограничениях рассказал министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Так, локдаун с 1 по 6 апреля вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде. В этот период будут введены ограничения на передвижение, а также закрыты магазины, которые не торгуют предметами первой необходимости.

После снятия локдауна, с 7 апреля, для посещения магазинов необходимо будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Также, по словам Аншобера, сейчас в магазинах и общественном транспорте люди обязаны носить маски для лица или респираторы стандарта не ниже FFP2. В апреле данное правило будет обязательным и для общественных мест.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала