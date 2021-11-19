Австрия делает обязательную вакцинацию для всего населения

Австрия введет общенациональный локдаун и сделает обязательной вакцинацию от COVID-19, чтобы преодолеть новую волну заболеваемости.

Новые ограничения в Австрии

Об этом сообщил канцлер Александер Шалленберг. По его словам, обязательную вакцинацию введут 1 февраля 2022 года.

Также на тему: Кто был первым в мире пациентом с COVID-19: ученый назвал имя

Австрия станет первой страной в ЕС, которая прибегнет к таким суровым шагам из-за новой волны коронавируса. Ранее власти страны не планировали вводить такие ограничения.

Сейчас мы должны посмотреть в глаза реальности. Слишком много политических игроков в этой стране выступают против прививки. Следствие этого – перегруженные реанимации и страдания людей,

– заявил канцлер.

Как будет происходить обязательная вакцинация

Детали общей вакцинации пока неизвестны. Шалленберг допустил, что отказ от прививки будет считаться административным правонарушением с соответствующим наказанием. Он отметил, что для людей, которые имеют медицинские противопоказания для прививки, сделают исключение.

Также в Австрии усиливающую дозу прививки будут рекомендовать делать уже на 4-й месяц после завершения предыдущего курса вакцинации, независимо от того, какой была первая вакцина.

Локдаун в Австрии

Локдаун начинается в понедельник, 22 ноября и продлится не менее 10 дней. Учебные заведения перейдут в онлайн-формат, закроются рестораны, будут отменены культурные события. Людям будет разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости, например за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений.

Коронавирус в Австрии

В Австрии уже несколько дней подряд рекордные показатели заражений. 18 ноября впервые зарегистрировали более 15 тысяч заражений коронавирусом. 19 ноября – 15 809 новых заражений – снова рекорд.

За все время в стране выявили более 1 миллиона случаев (население страны около 9 миллионов). Примерно 65% населения Австрии полностью вакцинировано против вируса, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.