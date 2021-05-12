63-річний чоловік навмисно кашляв своїй колишній дружині в обличчя. І це при тому, що напередодні йому встановили діагноз COVID-19.
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За словами жінки, він не використовував засоби індивідуального захисту, кашляв в її бік і навіть використовував її рушник. Окрім цього, колишній чоловік штовхнув жінку в одвірок.
Пізніше 70-річна жінка захворіла на COVID-19.
Яке покарання отримав зловмисник:
- Суд засудив чоловіка до 9 місяців тюремного ув'язнення,
- Також йому дали 3 роки умовно за нанесення тілесних ушкоджень,
- Окрім цього, чоловік має виплатити жінці компенсацію у розмірі 1000 євро.
Ситуація з коронавірусом в Австрії: що відомо
Джерело: Мінфін
- Від початку пандемії в Австрії коронавірусом інфікувалися понад 633 тисячі людей, понад 10 тисяч з яких померли.
- 609 тисяч пацієнтів вже подолали хворобу. Натомість 13 866 хворих поки що продовжують своє лікування.
- В Австрії схвалено 4 вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.
- Всього в країні вакцинували 3 744 269 громадян, 1 001 839 з яких вже повністю імунізовані.