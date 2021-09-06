Автомобиль, телевизоры и деньги: что дарят украинцам за прививки

С начала вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине сделали более 9,5 миллионов прививок. Из них более 4 миллионов человек получили уже 2 дозы вакцины.

В некоторых регионах Украины прибегают к разного рода поощрениям, чтобы активизировать процесс иммунизации. Например, в Виннице городские власти решили разыграть среди винничан, которые получили 2 дозы прививки, 50 велосипедов, 50 телевизоров и даже автомобиль Toyota Corolla.

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"Прежде всего это касается тех, кто вакцинировался дважды. В приложении Дия уже есть сертификат – внутренний и внешний. Члены исполкома в акции участия не принимают, как и депутаты городского совета", – рассказал городской глава Винницы Сергей Моргунов.



Афиша акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" в Виннице / Фото Винницкий городской совет

Как попытать удачу

Чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов, нужно заполнить анкету на сайте городского совета и добавить паспорт вакцинации. Винничане говорят, что испытают свою удачу и оставят заявку. Однако есть и те, кого не мотивируют вакцинироваться даже подарки.

"Думаю, это личное решение каждого и подарки совсем здесь не смотивируют. Лично меня, нет", – отметила винничанка.

Что придумали в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске будут поощрять вакцинироваться через деньги на карточку и билеты. Будет действовать инициатива с 1 сентября до 1 октября.

"Для тех, кто пользуется общественным транспортом, будут осуществлять возмещение – 100 гривен на карточку "Галка". Также все, кто являются сторонниками нашего футбола, могут получить в кассах стадиона "Рух" 5 билетов на игры этого сезона", – рассказала руководитель управления здравоохранения Мария Бойко.

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Такое поощрение действует только для жителей Ивано-Франковской городской общины. Получить обещанные 100 гривен на проезд в коммунальном транспорте смогут владельцы общих или студенческих карт "Галка".

"Наш колл-центр имеет отдельную программу, которая будет записывать людей и их номера карточек "Галка". Они будут проверять в соответствии с программой вакцинации, действительно ли люди вакцинировались, если да, то нам присылают подтверждения и мы удаленно забрасываем на карточки по 100 гривен", – пояснил директор КП Электроавтотранс Виталий Голутяк.

В городе будут искать нестандартные решения

Чиновники отмечают, что Прикарпатье сейчас отстает по темпам вакцинации в Украине. Поэтому городская власть предлагает искать дополнительные стимулы для поощрения. Пусть и не совсем стандартные. Сейчас же ивано-франковские чиновники ограничатся ваучерами на проезд в коммунальном транспорте и билетами на футбол.

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"Например, обратиться к предпринимателям, там, не знаю, гречку, рис раздавать. Вакцинировался – дали гречку, вакцинировались – дали рис. Это же не подкуп избирателей. Мы не покупаем голос, это вообще непопулярно. Мы говорим о том, чтобы мотивировать людей, чтобы они вакцинировались разными путями. Надо что-то нестандартное", – сказал городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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