Авторитетный журнал The Lancet назвал женщин "телами с вагинами": детали скандала

Авторитетный научный журнал The Lancet попал в громкий скандал – авторов обвинили в сексизме. Предварительно на обложке последнего номера разместили надпись, где женщин назвали "телами с вагинами".

Публикация журнала в Twitter вызвала массу недовольства: многие ученые начали отменять подписку и оставлять должности рецензентов.

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Врачи оценили эту фразу как "бесчеловечную", а активисты заявили, что такой термин только вредит дискуссии об инклюзивности.

Цитату вынесли на обложку номера

Цитата на обложке взята из статьи под названием Period on Display. Она касается выставки, посвященной менструации, в Музее влагалища в Лондоне.

Автор статьи четыре раза употребляет слово женщина и лишь однажды – "тела из влагалищами". Именно эту цитату решили и поместить на обложке – "Исторически анатомия и физиология тел из влагалищами игнорировалась".

Возмущение врачей сильное

Просто написал в The Lancet, чтобы сказать им, чтобы они вычеркнули меня из списка статистических обозревателей, отменили мою подписку и никогда больше ни по каким вопросам не связывались со мной,

– говорится в сообщении профессора Дэвида Кертиса, почетного профессора генетики в Университетском колледже Лондона.

Под постом The Lancet люди продолжают оставлять возмущенные комментарии, в том числе и о том, что в недавней статье о мужчинах с раком простаты их не называют "телами с пенисами".