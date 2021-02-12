Президент США Джо Байден заявил, что в стране существует огромная проблема по логистике вакцин против коронавируса. В этом он обвинил своего предшественника – Дональда Трампа.

Что говорит Байден о вакцинации

Американским властям пока сложно обеспечить все население США вакцинами от коронавируса.

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По словам Байдена, власти договорились получить до конца лета еще 200 миллионов доз вакцины. Общего количества должно хватить на 300 миллионов человек. Впрочем, политик отмечает, что сделать так, чтобы препарат получили все люди, будет сложно.

"Одно дело – иметь вакцину, другое – иметь тех, кто будет делать вакцину", – подчеркнул президент США.

В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник – я буду предельно откровенным – не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задачt вакцинации сотен миллионов американцев,

– заявил Байден.

Отметим, массовую вакцинацию населения против коронавируса в США начали 14 декабря 2020 года. Для прививок используют препарат Pfizer.

Обратите внимание! ВОЗ возмутилась всемирным разделением вакцин против COVID-19. Организация заявила, что более трех четвертей всех прививок сделали в 10 странах, а в 130 государствах вообще не начали вакцинацию. Такую ситуацию эксперты назвали "стратегией самоуничтожения".