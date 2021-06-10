Детали от Байдена

Всего выделят 500 миллионов доз. Их Штаты приобретут за свой счет.

Интересно Самые быстрые в мире: в Китае против COVID-19 вакцинируют по 20 миллионов человек ежедневно

Эти вакцины Pfizer спасут миллионы жизней во всем мире. Их будут производить пользуясь мощностью американского производства,

– рассказал Байден.

На брифинге во время рабочей поездки в Великобританию Байден подчеркнул, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.

"США будут арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и были арсеналом демократии во Второй мировой войне", – отметил президент.

США поделятся вакцинами