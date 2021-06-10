Детали от Байдена
Всего выделят 500 миллионов доз. Их Штаты приобретут за свой счет.
Интересно Самые быстрые в мире: в Китае против COVID-19 вакцинируют по 20 миллионов человек ежедневно
Эти вакцины Pfizer спасут миллионы жизней во всем мире. Их будут производить пользуясь мощностью американского производства,
– рассказал Байден.
На брифинге во время рабочей поездки в Великобританию Байден подчеркнул, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.
"США будут арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и были арсеналом демократии во Второй мировой войне", – отметил президент.
США поделятся вакцинами
- Ранее в Белом доме говорили, что поделятся со странами 80 миллионами доз. Первый транш будет состоять из 25 миллионов доз. Кстати, в списке государств, которым выделят препарат, есть и Украина.
- 75% этих вакцин хотят распределить через механизм COVAX. Приоритетными будут Латинская Америка и Карибский бассейн, Южная и Юго-Восточная Азия и Африка.
- Остальные 25% отдадут на помощь при вспышках коронавируса во всем мире.