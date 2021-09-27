Прививку американскому президенту провели 27 сентября в Белом доме. Как и раньше, для этого выбрали препарат Pfizer.

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Что политик говорил перед вакцинацией

Байден отметил, что бустерные (вспомогательные) дозы вакцины важны. Впрочем подчеркнул, что самое важное – как можно больше привитых американцев. Ведь около 23% граждан США, имеющих право на вакцинацию, все еще не воспользовались ею. Политик подчеркнул, что это меньшинство наносит огромный ущерб другой части страны.

Это пандемия невакцинированных. Вот почему я продвигаю требования о вакцинации везде, где только можно,

– пояснил Байден.

Отметим, что первую дозу вакцины Pfizer / BioNTech Байден получил в прямом эфире еще в декабре 2020 года. Вторую – в январе 2021, также перед камерами.

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Вакцинация третьей дозой в США

Накануне в США согласовали использование бустерной дозы вакцины Pfizer для людей с категории риска. Соответствующее решение одобрило Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Эту дозу будут вводить через 6 месяцев после введения второй дозы.

Дополнительные прививки будут проводить людям, которым более 65 лет (именно под эту категорию подпадает Байден), младшим с высоким риском тяжелого течения COVID-19, а таком тем, кто на работе контактирует с зараженными коронавирусом.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения выступает категорически против того, чтобы в странах с достаточным количеством вакцин делали третью прививку.