Байден поручил увеличить усилия для установления происхождения COVID-19

Джозеф Байден поручил разведке увеличить усилия в расследовании относительно происхождения COVID-19. Президент США ждет окончательный отчет касательно соответствующего вопроса через 90 дней.
Он отметил, что, вероятно, для нового отчета потребуются дополнительные ответы от Китая, где коронавирус обнаружили впервые. О своей работе разведка также должна сообщить Конгрессу.
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"Я попросил разведку удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая может приблизить нас к окончательным выводам", – сказал Джо Байден.
Вместе с тем президент США отметил, что еще в 2020 году он призвал американский Центр контроля и профилактики заболеваний получить доступ от Китая, чтобы получить как можно больше информации о вирусе.
Вероятные сценарии возникновения вируса
В заявлении Байдена также говорится о том, что ранее он получил предварительный отчет, согласно которому коронавирус мог появиться в результате:
- человеческих контактов с зараженными животными;
- лабораторной аварии.
Однако окончательного вывода в документе не было. США также будут продолжать сотрудничать с единомышленниками со всего мира, чтобы нажать на Китай для участия в международном расследовании касательно COVID-19.
Первые случаи коронавируса: коротко
- 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. Уже 3 января 2020 года говорилось о 44 случаях пневмонии в городе Ухань.
- Однако в 2021 году в СМИ появилась информация, что 3 ученых из института вирусологии в Ухане имели похожие на коронавирусные симптомы еще в ноябре 2019 года.