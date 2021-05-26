Байден поручил увеличить усилия для установления происхождения COVID-19

Джозеф Байден поручил разведке увеличить усилия в расследовании относительно происхождения COVID-19. Президент США ждет окончательный отчет касательно соответствующего вопроса через 90 дней.

Он отметил, что, вероятно, для нового отчета потребуются дополнительные ответы от Китая, где коронавирус обнаружили впервые. О своей работе разведка также должна сообщить Конгрессу.

К теме Китай отрицает, что уханьские вирусологи болели COVID-19 в ноябре 2019 года

"Я попросил разведку удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая может приблизить нас к окончательным выводам", – сказал Джо Байден.

Вместе с тем президент США отметил, что еще в 2020 году он призвал американский Центр контроля и профилактики заболеваний получить доступ от Китая, чтобы получить как можно больше информации о вирусе.

Вероятные сценарии возникновения вируса

В заявлении Байдена также говорится о том, что ранее он получил предварительный отчет, согласно которому коронавирус мог появиться в результате:

человеческих контактов с зараженными животными;

лабораторной аварии.

Однако окончательного вывода в документе не было. США также будут продолжать сотрудничать с единомышленниками со всего мира, чтобы нажать на Китай для участия в международном расследовании касательно COVID-19.

Первые случаи коронавируса: коротко