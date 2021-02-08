Белый дом при президенте Джо Байдене намерен поддержать предложение НФЛ. Национальная футбольная лига призвала применить все ее стадионы для прививки американцев против COVID-19.

Это нужно для ускорения темпов вакцинации, чтобы коллективный иммунитет против болезни сформировался быстрее. Так считает Джозеф Байден, о чем и говорил в интервью телеканалу CBS, фрагмент которого опубликовали 7 февраля.

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Что сказал Байден о вакцинации на стадионах

Лига профессионального американского футбола, известная как НФЛ (Национальная футбольная лига), предложила использовать все ее стадионы для вакцинации людей против коронавируса. Президент США очень положительно отозвался об этом предложении.

Безусловно, мы используем (все стадионы НФЛ – 24 канал). Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся,

– сказал он.

Сейчас Соединенные Штаты Америки уже делают прививки на стадионах НФЛ, но только на 7. А всего их, по словам Байдена, 32.

Для чего проводить вакцинацию на стадионах

Дело в том, что на американских стадионах – очень хорошо развита инфраструктура. Она позволит проводить там вакцинацию очень быстро и массово. А это сейчас очень нужно.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказывал, как писали в The New York Times, что коллективный иммунитет в США сформируется, когда вакцинируют 75% жителей страны.

При текущих темпах на это потратят год. Байден заявил, что власть не может ждать так долго: "Поэтому мы увеличиваем (темпы вакцинации – 24 канал) всеми силами". Собственно, стадионы будут помогать именно в этом.

Правда, на пути к формированию коллективного иммунитета стоит также нехватка вакцин, поэтому США "прилагают максимум усилий, чтобы производить больше вакцины".