Ученые обнаружили новый механизм устойчивости бактерий к действию антибиотиков. Оказалось, что бактерии могут принимать различные формы клеток.

Источник: Nature Physics

Новый механизм защиты бактерий

Не секрет, что антибиотики перестают быть универсальным оружием против многих опасных бактериальных инфекций. Ведь чем более частым становится их применение, тем очевиднее, что микробы адаптируются к ним все лучше.

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Суть исследования

Ученые из Великобритании и США во главе с Шиладитьей Банержи экспериментировали с распространенными в пресных водоемах бактериями Caulobacter crescentus, выращивая их в среде, где добавляли хлорамфеникол.

Хлорамфеникол – что это? Хлорамфеникол – это антибиотик широкого действия, который нарушает синтез белка на бактериальных рибосомах. В обычной питательной среде его недостаточно для полного уничтожения бактерий, но он существенно замедляет их размножение.

Что увидели во время эксперимента

Ученые обнаружили, что после смены десяти поколений бактерий, те полностью изменили форму и снова вернулись к привычным темпам роста.

Клетки вытянулись в длину и загнулись, образовав форму, похожую на почти полностью замкнутый круг.

Однако, когда исследователи убирали антибиотик из среды их обитания, микробы снова возвращались к своей обычной "прямой" форме.

Это свидетельствует о новых механических адаптациях к присутствию антибиотиков,

- отметили авторы исследования.

Они считают, что вытянутая форма позволяет бактериям увеличивать внутренний объем клетки и тем самым снижает концентрацию антибиотика внутри.

Вывод ученых: путем сужения клетки и изгиба, сокращается площадь поверхности, что сдерживает проникновение новых молекул.