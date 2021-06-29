На батарейках: ученые разработали новый простой тест на коронавирус

Новый тест прост в использовании и гарантирует точный результат в быстрые сроки. Кроме того, устройство имеет еще одно важное преимущество – оно работает на батарейках. Теперь врачи смогут точно и быстро выполнять диагностику в любом месте без привязки к оборудованию и даже электричеству.

Устройство размером с планшет для диагностики COVID-19 разработали ученые из Университета Дьюка. Тест может одновременно выявлять несколько типов антител и биомаркеров SARS-CoV-2 и точно отличать его от других коронавирусов.

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Как работает тест

Технология основана на специальном полимерном покрытии, которое ученые называют "антипригарным". К нему ничего не прилипает, кроме необходимых для диагностики биомаркеров. Высокая чувствительность теста позволяет определять вирус даже в очень низких концентрациях.

Ученые уже протестировали устройство на эффективность – устройство определял SARS-CoV-2 и отличало его от четырех других коронавирусов с точностью 100%.

Устройство достаточно компактное и портативное, оно не требует подключения к электричеству. Это позволит медицинским работникам проводить обследования без привязки к лабораториям.

Перспектива применения разработки

Сейчас ученые совершенствуют тест, чтобы прибор также оценивал уровень иммунного ответа пациента и прогнозировал тяжесть течения COVID-19 при первичном обследовании.

Метод также имеет потенциал для диагностики других заболеваний. Предыдущие эксперименты показали, что тест выявляет Эбола на день раньше, чем золотой стандарт методом ПЦР.