В двух округах немецкой Баварии сорвалась вакцинация населения от коронавируса. Причиной этого стали возможные нарушения хранения вакцины.

Возникли сомнения относительно того, постоянно ли поддерживалась холодная цепь для вакцины, которая должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

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Прерванные холодовые цепи

Проблемы в системе постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставке вакцины были обнаружены в округах Верхняя Франкония и Швабия. Поэтому прививки там отменили.

Местные власти планируют провести консультации с компанией-производителем вакцины.

Сколько доз вакцины закупила Бавария

Первые 9 750 доз вакцин прибыли в медицинское учреждение в Эрлангене утром 26 декабря.

Оттуда препарат был распределен по регионам в 99 центров вакцинации.

До конца года ожидается еще примерно 205 тысяч доз вакцины.

Регулярные поставки должны продолжаться и в новом году.

Обратите внимание! В странах Европейского союза с воскресенья, 27 декабря, начался первый этап вакцинации населения от коронавируса с помощью препарата Pfizer и BioNTech. Он продлится до 29 декабря включительно. Больше информации об этом вы можете прочитать по ссылке.