Він наголосив, що, ймовірно, для нового звіту будуть потрібні додаткові відповіді від Китаю, де коронавірус виявили вперше. Про свою роботу розвідка також має повідомити Конгрес.

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"Я попросив розвідку подвоїти свої зусилля щодо збору та аналізу інформації, яка може наблизити нас до остаточних висновків", – сказав Джо Байден.

Водночас президент США зазначив, що ще у 2020 році він закликав американський Центр контролю та профілактики захворювань отримати доступ від Китаю, щоб отримати якомога більше інформації про вірус.

Ймовірні сценарії виникнення вірусу

У заяві Байдена також мовиться про те, що раніше він отримав попередній звіт, згідно з яким коронавірус міг з'явитися внаслідок:

людських контактів із зараженими тваринами;

лабораторної аварії.

Проте остаточного висновку в документі не було. США також продовжуватимуть співпрацювати з однодумцями з усього світу, щоб натиснути на Китай для участі у міжнародному розслідуванні щодо COVID-19.

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