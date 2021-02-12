Президент США Джо Байден заявив, що у країні існує величезна проблема щодо логістики вакцин проти коронавірусу. У цьому він звинуватив свого попередника – Дональда Трампа.

Що каже Байден про вакцинацію

Американській владі наразі складно забезпечити все населення США вакцинами від коронавірусу.

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За словами Байдена, влада домовилася отримати до кінця літа ще 200 мільйонів доз вакцини. Загальної кількості повинно вистачити на 300 мільйонів осіб. Втім політик зазначає, що зробити так, аби препарат отримали всі люди, буде складно.

"Одна справа – мати вакцину, інша – мати тих, хто буде робити вакцину", – наголосив президент США.

У той час, як вчені зробили свою роботу щодо відкриття вакцин у рекордно короткі терміни, мій попередник – я буду гранично відвертим – не виконав свою роботу з підготовки до масштабної задачі вакцинації сотень мільйонів американців,

– заявив Байден.

Зауважимо, масову вакцинацію населення проти коронавірусу у США розпочали 14 грудня 2020 року. Для щеплень використовують препарат Pfizer.

Зверніть увагу! ВООЗ обурилися всесвітнім поділом вакцин проти COVID-19. Організація заявила, що понад три чверті усіх щеплень зробили у 10 країнах, а у 130 державах взагалі не розпочали вакцинацію. Таку ситуацію експерти назвали "стратегією самознищення".