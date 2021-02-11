В Украине зарегистрировали законопроект № 4265 о государственной регистрации геномной информации человека. Это будет касаться не всех украинцев, массового забора ДНК проводить не будут.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Денис Монастырский.

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У кого будут брать ДНК

По его словам, ДНК будут брать только у лиц:

привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности;

осужденные, отбывающих наказание в виде лишения свободы или имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений

неопознанные тела;

пропавшие без вести;

близкие родственники лиц, пропавших без вести.

Также предлагается установить механизм отбора ДНК для военнослужащих. Это поможет идентификации погибших лиц или пропавших без вести.

Для чего это нужно

По его словам, этот закон улучшит работу правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, розыску пропавших лиц и идентификации неопознанных тел. То есть если в расследовании фигурирует чья-то ДНК, это позволит быстро найти его по базе и определить преступника за короткий срок.

Дело в том, что и сейчас есть такая процедура отбора ДНК на причастность к преступлению. Но теперь, имея базу ДНК, мы точно сможем найти преступника, если он уже не впервые совершает преступления и есть в этой базе данных,

– сказал нардеп.