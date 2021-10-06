Базилик может защитить от болезни Альцгеймера: исследование

Фенхол – природное соединение, которое содержится в некоторых растениях, прежде всего в базилике. Исследования показывают, что он может помочь защитить мозг от патологии болезни Альцгеймера

Фенхол снижает нейротоксичность в клетках мозга, которая связана с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета здравоохранения Южной Флориды (USF Health).

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Как это работает

Согласно новым данным, короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA)* способствуют здоровью мозга. У пожилых пациентов с легкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера количество SCFA часто занижена, но как это способствует прогрессированию болезни Альцгеймера остается неизвестным.

* SCFA – метаболиты, которые производятся полезными кишечными бактериями и является основным источником питания клеток толстой кишки.

SCFA проходят через кровь в мозг и могут связываться и активировать рецептор свободных жирных кислот 2 (FFAR2) – клеточные сигнальные молекулы, которые экспрессируется в клетках мозга (нейронах).

Наше исследование является первым, которое показывает, что стимуляция механизма восприятия FFAR2 этими микробными метаболитами (SCFA) может быть полезной для защиты клеток мозга от токсического накопления белка бета-амилоида (Aβ), связанного с болезнью Альцгеймера,

– сказал главный исследователь Хари Ядав.

Исследователи впервые показали, что торможение рецептора FFAR2 способствует аномальному накоплению белка Aβ, что вызывает нейротоксичность, связанную с болезнью Альцгеймера.

Поэтому ученые решили найти вещество, которое наоборот будет стимулировать механизм FFAR2. Среди 144 тысяч природных соединений-кандидатов осталось 15 сильнейших. Самым эффективным из них оказался фенхол – соединение растительного происхождения, которое придает базилику его невероятный запах. Это соединение лучше связывалось с активным сайтом FFAR, чтобы стимулировать его передачу сигналов.

Результаты экспериментов на животных

Дальнейшие эксперименты на культурах нейронных клеток человека, червях и мышах показали, что фенхол значительно снижает накопление избыточного Aβ и гибель нейронов в результате стимуляции передачи сигналов FFAR2.

Это соединение снижает состаренные нейрональные клетки, также известные как клетки "зомби", которые обычно встречаются в мозге с патологией болезни Альцгеймера.

Клетки "зомби" переставали размножаться и медленно погибали.

Но с выводами спешить не стоит. Конечно, вы можете добавлять больше базилика в салат или соус для спагетти. Но не стоит быть на 100% уверенными, что это сможет уберечь вас от деменции. Для того, чтобы знать это наверняка, исследователи должны провести дополнительные исследования на людях.