Ученые из США в течение 17 лет наблюдали за детьми из бедных семей, чтобы определить, насколько уровень жизни повлиял на их психическое здоровье, когнитивные способности и особенности мозга.

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Первое подобное исследование

Они привлекли к участию 216 детей 3 – 5 лет, а также их родителей или опекунов. Во время набора добровольцев исследователи использовали специальную анкету, чтобы выявить участников с симптомами детской депрессии.

Каждый год ученые проводили подробные опросы детей, а когда участникам исполнилось 16 лет, они сдали тесты на когнитивные способности, наличие психических расстройств, способность к обучению, склонность к риску и социализацию. Кроме того, за 17 лет наблюдений каждый из них прошел сканирование мозга, на котором измерялись объемы мозгового вещества.

Как бедность влияет на детей

В результате ученые получили доказательства, что низкий социальный статус семьи, в которой воспитывается ребенок, связан с:

более низкими когнитивными способностями;

худшей академической успеваемостью;

плохим взаимодействием с социумом.

Но самое главное, что авторам исследования удалось выявить особенности в мозге детей, которые в дошкольном возрасте жили в нищете. В частности, у некоторых из них были меньшие объемы определенных подкорковых областей мозга, включая гиппокамп, хвостатое ядро и таламус.