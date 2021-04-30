Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на международной встрече стран-членов ЕС на тему доступа к лекарствам и медицинским средствам. По его словам, вакцинный национализм является главным препятствием для победы над пандемией.

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Тедрос Гебрейесус “Сегодня в мире уже ввели более 1 миллиарда доз, но 82% из них были сделаны в странах с высоким и выше среднего уровнями доходов, и лишь 0,3% ввели в странах с низким уровнем доходов”.

Вакцинній национализм

Он назвал неравный доступ к вакцинам от COVID-19 одной из главных проблем пандемии, а также отметил, что средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.

Из-за неравномерного распределения вакцин между странами, мировая экономика может терять до 9,2 триллиона долларов. И почти половина этих убытков – около 4,5 триллиона долларов – приходится именно на развитые страны. Столь неравномерное распределение вакцин Гебрейесус назвал "катастрофическим моральным провалом" для всего мира.

В каких странах сделали больше всего прививок против коронавируса

Всего в мире сделали 1,09 миллиарда доз вакцин. Полностью вакцинированы 255 миллионов человек.