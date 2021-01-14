Бейджик вместо маски: в России прививки от COVID-19 позволят ходить без масок
Жителям российского Сахалина позволили находиться в общественных местах без средств личной защиты. Для этого им нужно сделать прививку российской так называемой вакциной от коронавируса "Спутник V".
Что решили на Сахалине
Вакцинированным людям будут выдавать специальные бейджики. Такие лица будут считаться безопасными. Об этом в своем телеграмм=-канале написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик – специальный документ, который они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора,
– сказал чиновник.
Лимаренко планирует создать в области "зеленые зоны". Это будут специальные организации, предприятия и учреждения, где всем сделают прививки и объявят эпидемиологически безопасными.
Главное о российском "Спутник V"
- Россия зарегистрировала так называемую вакцину против коронавируса в августе 2020 года.
- Хотя препарат и не прошел третьей фазы испытаний, россияне все равно начали процесс вакцинации.
- Кстати, в ВОЗ не подтвердили, что вакцину можно использовать.
- В России зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом даже после прививки.
- Некоторые страны таки решили закупить "вакцину". Например, Венгрия купила препарат и исследует его.
- Украина не будет использовать "Спутник V", ведь препарат не прошел международную сертификацию.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что он категорически против покупки российского препарата даже в том случае, если его эффективность доведут.
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