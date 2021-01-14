Жителям российского Сахалина позволили находиться в общественных местах без средств личной защиты. Для этого им нужно сделать прививку российской так называемой вакциной от коронавируса "Спутник V".

Что решили на Сахалине

Вакцинированным людям будут выдавать специальные бейджики. Такие лица будут считаться безопасными. Об этом в своем телеграмм=-канале написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Читайте также Польша планирует выдавать паспорта вакцинации после прививки от COVID-19: детали

Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик – специальный документ, который они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора,

– сказал чиновник.

Лимаренко планирует создать в области "зеленые зоны". Это будут специальные организации, предприятия и учреждения, где всем сделают прививки и объявят эпидемиологически безопасными.

Главное о российском "Спутник V"