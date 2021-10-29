Причины своего решения Лукашенко пока не комментирует. Очевидно, что в Беларуси обеспокоены возможным дефицитом кислорода.

Куда девался кислород из украинских больниц

Запрет на вывоз кислорода

Кислород не будут поставлять ни в страны Евразийского экономического союза, ни в другие. Будет действовать запрет полгода.

Согласно постановлению, в список запрещенных товаров вошли:

кислород газообразный медицинский,

кислород жидкий медицинский,

кислород газообразный технический,

кислород жидкий технический.

Однако есть исключение: кислород, предназначенный для гуманитарной помощи другим государствам. Также не будут запрещать международные транзитные перевозки кислорода.

Обратите внимание! Кислород жизненно необходим для тяжелых пациентов в ковидных больницах. Он не только решает проблему дыхательной недостаточности при коронавирусных пневмониях, но и сохраняет максимальный объем легочной ткани.

Ситуация с кислородом в Украине для COVID-пациентов