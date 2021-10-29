Беларусь ввела запрет на вывоз кислорода из страны

Режим Лукашенко решил не разрешать экспорт кислорода за пределами Беларуси. Не будут вывозить кислород даже в страны Евразийского экономического союза.

Причины своего решения Лукашенко пока не комментирует. Очевидно, что в Беларуси обеспокоены возможным дефицитом кислорода.

Куда девался кислород из украинских больниц

Запрет на вывоз кислорода

Кислород не будут поставлять ни в страны Евразийского экономического союза, ни в другие. Будет действовать запрет полгода.

Согласно постановлению, в список запрещенных товаров вошли:

кислород газообразный медицинский,

кислород жидкий медицинский,

кислород газообразный технический,

кислород жидкий технический.

Однако есть исключение: кислород, предназначенный для гуманитарной помощи другим государствам. Также не будут запрещать международные транзитные перевозки кислорода.

Ситуация с кислородом в Украине для COVID-пациентов

22 октября в Минздраве сообщили, что два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, приостанавливают свою работу.

У одного из них плановые регламенты работы на 10 – 15 дней. У другого завода, расположенного в Западной Украине, возникли технические неисправности.

Чтобы решить проблему нехватки кислорода, Украина закупила его у Польши.

В последние недели потребность в кислороде в больницах растет, ведь увеличивается количество госпитализированных, которые не могут самостоятельно дышать.

Кислород жизненно необходим для тяжелых пациентов в ковидных больницах. Он не только решает проблему дыхательной недостаточности при коронавирусных пневмониях, но и сохраняет максимальный объем легочной ткани.