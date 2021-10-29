Беларусь ввела запрет на вывоз кислорода из страны

29 октября 2021 , 16:51
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Постановление Совета Министров Беларуси

Режим Лукашенко решил не разрешать экспорт кислорода за пределами Беларуси. Не будут вывозить кислород даже в страны Евразийского экономического союза.

Причины своего решения Лукашенко пока не комментирует. Очевидно, что в Беларуси обеспокоены возможным дефицитом кислорода.

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Запрет на вывоз кислорода

Кислород не будут поставлять ни в страны Евразийского экономического союза, ни в другие. Будет действовать запрет полгода.

Согласно постановлению, в список запрещенных товаров вошли:

  • кислород газообразный медицинский,
  • кислород жидкий медицинский,
  • кислород газообразный технический,
  • кислород жидкий технический.

Однако есть исключение: кислород, предназначенный для гуманитарной помощи другим государствам. Также не будут запрещать международные транзитные перевозки кислорода.

Обратите внимание! Кислород жизненно необходим для тяжелых пациентов в ковидных больницах. Он не только решает проблему дыхательной недостаточности при коронавирусных пневмониях, но и сохраняет максимальный объем легочной ткани.

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Автор: Вероніка Климська