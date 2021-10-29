Беларусь ввела запрет на вывоз кислорода из страны
29 октября 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:Постановление Совета Министров Беларуси
Режим Лукашенко решил не разрешать экспорт кислорода за пределами Беларуси. Не будут вывозить кислород даже в страны Евразийского экономического союза.
Причины своего решения Лукашенко пока не комментирует. Очевидно, что в Беларуси обеспокоены возможным дефицитом кислорода.
Куда девался кислород из украинских больниц
Запрет на вывоз кислорода
Кислород не будут поставлять ни в страны Евразийского экономического союза, ни в другие. Будет действовать запрет полгода.
Согласно постановлению, в список запрещенных товаров вошли:
- кислород газообразный медицинский,
- кислород жидкий медицинский,
- кислород газообразный технический,
- кислород жидкий технический.
Однако есть исключение: кислород, предназначенный для гуманитарной помощи другим государствам. Также не будут запрещать международные транзитные перевозки кислорода.Обратите внимание! Кислород жизненно необходим для тяжелых пациентов в ковидных больницах. Он не только решает проблему дыхательной недостаточности при коронавирусных пневмониях, но и сохраняет максимальный объем легочной ткани.
Ситуация с кислородом в Украине для COVID-пациентов
- 22 октября в Минздраве сообщили, что два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, приостанавливают свою работу.
- У одного из них плановые регламенты работы на 10 – 15 дней. У другого завода, расположенного в Западной Украине, возникли технические неисправности.
- Чтобы решить проблему нехватки кислорода, Украина закупила его у Польши.
- В последние недели потребность в кислороде в больницах растет, ведь увеличивается количество госпитализированных, которые не могут самостоятельно дышать.