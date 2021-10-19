Лукашенко заявил, что вакцина будет адаптирована к новым штаммам коронавируса. А в 2023 году ее якобы планируют выпустить из-за того, что тогда будет циркулировать новый вариант вируса.
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По его словам, вакцина уже готова и только ждет свого времени.
Какой можно сделать вывод – вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в обращение в 2023 году,
– заявил Лукашенко.
Он также рассказал, что Беларусь пережила уже 4 или 5 штаммов коронавируса.
Поэтому мы как раз сделаем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году,
– добавил он.
Ранее Лукашенко сообщал, что завершить разработку белорусской вакцины и провести все испытания хотят к осени 2021 года. Массовое производство препарата планировали начать в 2022 году.
Что известно о белорусской вакцине против коронавируса
- В мае Лукашенко заявил, что белорусские ученые разработали собственную вакцину против коронавируса.
- Он рассказал, что вакцина, которую разработали белорусские ученые – "живая", чем отличается от тех, которые сейчас присутствуют на рынке.
- Тогда он заявил, что Беларусь не будет спешить с использованием препарата, чтобы приспособить ее к новым штаммам коронавируса.
- Разработкой препарата занимается Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии Беларуси. В июне начали проводить предварительные исследования на животных.