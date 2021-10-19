Лукашенко заявил, что вакцина будет адаптирована к новым штаммам коронавируса. А в 2023 году ее якобы планируют выпустить из-за того, что тогда будет циркулировать новый вариант вируса.

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По его словам, вакцина уже готова и только ждет свого времени.

Какой можно сделать вывод – вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в обращение в 2023 году,

– заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что Беларусь пережила уже 4 или 5 штаммов коронавируса.

Поэтому мы как раз сделаем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году,

– добавил он.

Ранее Лукашенко сообщал, что завершить разработку белорусской вакцины и провести все испытания хотят к осени 2021 года. Массовое производство препарата планировали начать в 2022 году.

Что известно о белорусской вакцине против коронавируса