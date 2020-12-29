В Беларуси началась вакцинация от СOVID-19: будут прививать российским препаратом
В Беларуси 29 декабря начался первый этап вакцинации от коронавируса. Несмотря на недостаток исследований, прививать население будут российским препаратом "Спутник V".
Что известно о вакцинации в Беларуси
Первыми в Беларуси будут вакцинировать медиков и педагогов. Об этом сообщает TUT.by. Прививки будут делать добровольно.
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К слову, Беларусь – первая страна, которая начала массовую вакцинацию российской вакциной.
В Минздраве отметили, что хотят, чтобы к апрелю вакцину получили 1,2 миллиона человек, а дальше выйти на отметку в 5,5 миллиона. Кроме того, во втором квартале 2021 года в Беларуси планируют начать производство российской вакцины.
Что известно о российской вакцине "Спутник V"
- Российскую вакцину начали регистрировать еще в августе, когда она даже не прошла третью фазу испытаний. Именно этот факт обеспокоил научное сообщество.
- Ученые выразили недоверие к "Спутник V", а ряд стран отказалась от вакцины.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, а будет бороться, чтобы получить проверенную – Moderna, Pfizer, AstraZeneca.
- Кроме того, россияне жалуются на побочные недостатки препарата. Например, боль и температуру.
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