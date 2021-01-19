В Беларуси 19 января начали вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Прежде всего будут прививать медиков.

Медицинские учреждения уже получили российскую вакцину. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

Читайте также Очень плохой пациент: сын Лукашенко рассказал, как вместе с отцом болел COVID-19

В ведомстве отметили, что распределили дозы по регионам в соответствии с заявками.

Сколько медиков вакцинируют

Минск 2 285 медработников,

Брестский регион – 3 460,

Витебский – 3 260,

Гомельский – 4 365

Гродненский – 1 735,

Могилевский – 1 610,

Минская область – 2 485.

Около 800 доз выделили для медработников республиканских учреждений.

Обратите внимание! Российская вакцина "Спутник" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации. Подробнее – читайте здесь.

Что говорил Лукашенко о коронавирусе ранее