В Беларуси начали вакцинировать медиков российским "Спутником"
В Беларуси 19 января начали вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Прежде всего будут прививать медиков.
Медицинские учреждения уже получили российскую вакцину. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.
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В ведомстве отметили, что распределили дозы по регионам в соответствии с заявками.
Сколько медиков вакцинируют
- Минск 2 285 медработников,
- Брестский регион – 3 460,
- Витебский – 3 260,
- Гомельский – 4 365
- Гродненский – 1 735,
- Могилевский – 1 610,
- Минская область – 2 485.
- Около 800 доз выделили для медработников республиканских учреждений.
Что говорил Лукашенко о коронавирусе ранее
- Когда в мире началась пандемия коронавируса, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не слишком переживал по этому поводу.
- Например, политик говорил, что лечиться следует водкой, салом и трактором. Также он советовал белорусам чаще выходить на улицу.
- Однако осенью Беларусь таки закрыла границы якобы из-за пандемии. Хотя предполагают, что страна пошла на такой шаг в связи с протестами.
- Кстати, сам Лукашенко впервые появился на публике в респираторе только в ноябре.
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