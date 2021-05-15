В Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси сообщили, что белорусский вариант коронавируса менее агрессивный, чем индийский. Но его особенности полностью еще не изучили.

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Пока что местный вариант лишь адаптируется к популяции. Но он мутирует и вполне может измениться.

Он менее агрессивен по сравнению с индийским. Пока мы еще на предварительной стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа. Конечно, в странах, где плотность населения выше, вероятность такой ситуации больше,

– отметил заведующий лабораторией РНПЦ Анатолий Красько.

В то же время индийского штамма коронавируса в Беларуси еще не обнаружили. Красько сказал, что в стране присутствует британский штамм коронавируса, а также мутации патогена, которые были завезены ранее.

Он также добавил, что уханьский вариант, с которого и началась пандемия коронавируса, сошел на нет к июню 2020 года.

Его вытеснил 501-й – один из мутагенных. Появились еще несколько – южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает силу индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса,

– отметил ученый.

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Источник: Healthline