В Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси сообщили, что белорусский вариант коронавируса менее агрессивный, чем индийский. Но его особенности полностью еще не изучили.
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Пока что местный вариант лишь адаптируется к популяции. Но он мутирует и вполне может измениться.
Он менее агрессивен по сравнению с индийским. Пока мы еще на предварительной стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа. Конечно, в странах, где плотность населения выше, вероятность такой ситуации больше,
– отметил заведующий лабораторией РНПЦ Анатолий Красько.
В то же время индийского штамма коронавируса в Беларуси еще не обнаружили. Красько сказал, что в стране присутствует британский штамм коронавируса, а также мутации патогена, которые были завезены ранее.
Он также добавил, что уханьский вариант, с которого и началась пандемия коронавируса, сошел на нет к июню 2020 года.
Его вытеснил 501-й – один из мутагенных. Появились еще несколько – южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает силу индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса,
– отметил ученый.
Почему коронавирус мутирует и что такое "штамм"
Источник: Healthline
- Вирусы, особенно РНК-вирусы, постоянно мутируют. То есть от первоначального варианта образуются отдельные микроорганизмы. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности.
- Иногда различные штаммы вируса могут обнаруживаться в одном образце в разный промежуток времени или даже одновременно. Это нормальное явление, ведь в организме вирусы размножаются, развиваются и мутируют таким образом, чтобы выжить.
- Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки.
- Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.
- Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна, ведь РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с ДНК вирусами (герпесом, оспой и вирусом папилломы человека).