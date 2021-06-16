Разработкой белорусской вакцины занимается Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии Беларуси. Местные ученые уже начали проводить предварительные исследования на животных.

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Когда ученые убедятся в безопасности и эффективности препарата, тогда начнутся доклинические испытания на различных животных.

Этап клинических испытаний на людях начнется после испытания вакцины на животных. Исследования на людях будет состоять из 3 фаз, последняя из которых наиболее продолжительная.

Завершить разработку белорусской вакцины и провести все испытания хотят к осени 2021 года. Массовое производство препарата планируют начать в 2022 году.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь разработала собственную вакцину против коронавируса. Тогда он рассказал, что местный препарат отличается от тех, которые сейчас присутствуют на рынке. Но потом стало известно, что в стране есть только кандидат на вакцину, разработка которого до сих пор продолжается.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси: что известно

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировали более чем 407 тысяч больных коронавирусом. Из них 887 зафиксировали за минувшие сутки.

Более 400 тысяч больных уже выздоровели. Зато по меньшей мере 3 006 человек умерли.

С начала прививочной кампании прививки сделали 925 тысяч граждан страны. Из них 314 тысяч получили 2 дозы препарата.

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