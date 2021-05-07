Лукашенко рассказал, что вакцина, которую разработали белорусские ученые – "живая". Он считает, что ее можно будет приспосабливать к новым штаммам вируса.
К теме Бразилия отказалась от российской вакцины
В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи ее называют – живую вакцину,
– заявил он.
Спешить с применением препарата Беларусь не будет. Лукашенко якобы планирует посмотреть, какая ситуация будет в будущем и как будет развиваться болезнь.
У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится,
– добавил он.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси: что известно
Источник: данные Google
- От начала пандемии в Беларуси зарегистрировали более 365 тысяч больных коронавирусом. Из них 1 219 зафиксировали за минувшие сутки.
- 356 тысяч больных уже преодолели болезнь. По меньшей мере 2 602 человека умерли.
- С начала вакцинальной кампании прививки сделали 328 тысячам людям. Из них 84 тысячи получили 2 дозы препарата.