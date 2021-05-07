Лукашенко рассказал, что вакцина, которую разработали белорусские ученые – "живая". Он считает, что ее можно будет приспосабливать к новым штаммам вируса.

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В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи ее называют – живую вакцину,

– заявил он.

Спешить с применением препарата Беларусь не будет. Лукашенко якобы планирует посмотреть, какая ситуация будет в будущем и как будет развиваться болезнь.

У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится,

– добавил он.

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Источник: данные Google