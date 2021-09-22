Статистика COVID-19 в Беларуси

От осложнений коронавируса умерли 13 пациентов с COVID-19, что также является рекордным показателем. Сообщили, что лаборатории провели более 30 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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Предыдущий антирекорд заражений был зафиксирован 17 сентября, тогда в течение суток в республике коронавирус подтвердили у 1986 человек.

Четвертая волна эпидемии

20 сентября министр здравоохранения Беларуси сообщил, что в страну пришла четвертая волна COVID-19.

Всего за время пандемии в Беларуси выявлено более 522,2 тысячи случаев передачи коронавируса. Жертвами недуга стали более 4 тысяч человек.

В августе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус "никуда не уйдет в ближайшие годы".

При этом в Беларуси не вводили жестких карантинных ограничений из-за коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл происходящее вокруг пандемии, психозом.

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