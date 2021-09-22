В Беларуси рекорд больных COVID-19 с начала пандемии
Источник:"КП Білорусь"
В Беларуси за сутки зарегистрировали рекордное с начала пандемии количество больных коронавирусом. Суточный прирост инфицированных – 1 989.
Статистика COVID-19 в Беларуси
От осложнений коронавируса умерли 13 пациентов с COVID-19, что также является рекордным показателем. Сообщили, что лаборатории провели более 30 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.
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Предыдущий антирекорд заражений был зафиксирован 17 сентября, тогда в течение суток в республике коронавирус подтвердили у 1986 человек.
Четвертая волна эпидемии
20 сентября министр здравоохранения Беларуси сообщил, что в страну пришла четвертая волна COVID-19.Всего за время пандемии в Беларуси выявлено более 522,2 тысячи случаев передачи коронавируса. Жертвами недуга стали более 4 тысяч человек.
В августе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус "никуда не уйдет в ближайшие годы".
При этом в Беларуси не вводили жестких карантинных ограничений из-за коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл происходящее вокруг пандемии, психозом.
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