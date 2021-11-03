Белорусская вакцина против коронавируса

В рамках проекта в селе Должа Витебской области построят завод по производству вакцин. Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии научными организациями.

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Сейчас подготовлена серия прототипного варианта вакцины. Материалы, сырье, технологическое оборудование, которое привозят в страну для реализации инвестиционного проекта освобождаются от налогообложения на добавленную стоимость и ввозной пошлиной.

Ранее Диктатор Лукашенко анонсировал появление собственной вакцины от COVID в 2023 году. Он заявлял, что препарат сразу адаптируют к новым штаммам.

Коронавирус в Беларуси: кратко