В Беларуси создали прототип новой вакцины против коронавируса
Источник:БЕЛТА
Прототипный вариант препарата против коронавируса выпустили в Белоруссии. Диктатор Лукашенко подписал указ о реализации инвестиционного проекта по организации производства собственной вакцины.
Белорусская вакцина против коронавируса
В рамках проекта в селе Должа Витебской области построят завод по производству вакцин. Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии научными организациями.
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Сейчас подготовлена серия прототипного варианта вакцины. Материалы, сырье, технологическое оборудование, которое привозят в страну для реализации инвестиционного проекта освобождаются от налогообложения на добавленную стоимость и ввозной пошлиной.
Ранее Диктатор Лукашенко анонсировал появление собственной вакцины от COVID в 2023 году. Он заявлял, что препарат сразу адаптируют к новым штаммам.
Коронавирус в Беларуси: кратко
- Пока Беларусь вакцинирует своих граждан российским Спутником V" и китайской Sinopharm.
- Две дозы вакцины получили около 2 миллионов белорусов – 21,3%.
- За минувшие сутки в Республике Беларусь зарегистрировали – 1 996 пациентов с COVID-19.
- За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 4 679 пациентов.