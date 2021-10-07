Сокрытие данных о коронавирусе в Беларуси
Теперь при переходе по ссылке на статистику появляется надпись: "Sorry, the page you are looking for could not be found" (извините, страницу, которую вы ищете, не удалось найти).
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Согласно отсутствующему документу, абсолютных цифр в сборке не было, но общее количество госпитализаций и процент смертей были названы, что позволило сделать расчеты и проанализировать данные.
В 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, в 2020 году – 56 832. То есть количество смертей в больницах в прошлом году выросло почти на 40%.
Статистика смертности в Беларуси / Фото: svaboda.org
Беларусь – единственная страна Европы, которая не опубликовала статистику смертности в 2020 году.
Коронавирус в Беларуси: официальные данные
- За сутки в Республике Беларусь зарегистрировали 1 991 пациента с COVID-19, выписаны – 1 504 пациентов.
- Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 549 817 человек с положительным тестом на COVID-19.
- Выздоровели 526 648 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 228 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
- Более 2 274 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 663 000 прошли полный курс вакцинации.