В Беларуси засекретили статистику смертности во время пандемии

Власти Беларуси изъяли из общего доступа статистический сборник "Здоровье в Республике Беларусь" 2020 года. В нем данные о том, что в течение года в больницах страны умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

Сокрытие данных о коронавирусе в Беларуси

Теперь при переходе по ссылке на статистику появляется надпись: "Sorry, the page you are looking for could not be found" (извините, страницу, которую вы ищете, не удалось найти).

Согласно отсутствующему документу, абсолютных цифр в сборке не было, но общее количество госпитализаций и процент смертей были названы, что позволило сделать расчеты и проанализировать данные.

В 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, в 2020 году – 56 832. То есть количество смертей в больницах в прошлом году выросло почти на 40%.

Беларусь – единственная страна Европы, которая не опубликовала статистику смертности в 2020 году.

