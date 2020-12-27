В Бельгии после визита Санта-Клауса в дом престарелых умерли 18 пациентов. Оказалось, что у мужчины был коронавирус, а в заведении не соблюдали правила карантина.

Один инфицированный передал коронавирус сотне людей

Актер, который исполнял роль Санты, поздравил с рождественскими праздниками жителей дома для пожилых людей, а через 3 дня после этого узнал, что болен COVID-19, пишет Daily Mail.

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Впоследствии начали болеть жители дома для пожилых людей, заразились 121 пенсионер и 36 работников дома. Из них 18 пожилых людей умерли от осложнений болезни.

В заведении нарушали требования карантина

Во время эпидрасследования оказалось, что на мероприятии не соблюдались карантинные требования:

работники и пациенты были без масок,

актеры нарушали социальную дистанцию.

Вместе с тем, эпидемиологи уверены, что один актер не мог заразить столько людей за один раз. Вероятно, причиной массового заражения могла стать плохая вентиляция помещения.

Пожилые люди в группе риска COVID-19

Напомним, что для пожилых людей коронавирус является особенно опасным, ведь в случае инфицирования течение заболевания у них обычно затруднен, а риски смертности от COVID-19 выше из-за наличия сопутствующих заболеваний.

Именно поэтому, во всем мире план вакцинации от коронавируса в первую очередь предусматривает прививку пожилых людей.



Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала