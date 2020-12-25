Магия Рождества: в Бельгии на праздники количество инфицированных коронавирусом не увеличивается
Рождество в Бельгии началось с хороших новостей. Число инфицированных коронавирусом в стране за неделю уменьшилось на более чем 7%.
Такие данные обнародовал бельгийский институт общественного здравоохранения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Что известно о снижении инфицирования
- Среднее значение ежедневных заражений COVID-19 замедлился в течение последних дней.
- В период с 15 по 21 декабря зарегистрировано в среднем 2452 новых заражения сутки и 88 летальных случаев в день.
- Цифры уменьшились на 7,2% по сравнению с предыдущим периодом в 7 дней.
Что могло помочь положительной динамике
В период рождественско-новогодних праздников Бельгия ввела строгие ограничения на контакт между людьми. В частности, запрещается проводить многолюдные застолья в Сочельник. В гости к себе бельгийская семья может пригласить максимум 2 человек. За соблюдением этих правил следит полиция.
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