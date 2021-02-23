В Бельгии компьютерные мошенники вызвали на вакцинацию тысячу случайных людей. Однако прививки им все равно сделают.

Инцидент произошел с жителями Фландрии, Валлонии и Брюсселя. Местные власти заявляют, что за этим стоят мошенники.

Актуально 5 актуальных вопросов о вакцинации против коронавируса в Украине

Что произошло

На почту людям поступили сообщения, чтобы те прибыли в центры вакцинации. Среди тех, кого вызвали на прививку, были, в частности, юристы, нотариусы или работники центров социальной помощи.

В то же время власти Бельгии обещают сделать прививку всем, кто получил ложное приглашение.

Этим людям, наконец, немного повезло, потому что они будут вакцинированы раньше, чем ожидалось, из-за этой ошибки,

– рассказала мэр города Мускрон Бригит Обер.

Как только обнаружили мошенничество, центры сразу прекратили рассылку приглашений на вакцинацию для всех, в частности для бельгийцев из групп риска.

Коронавирус в Бельгии: коротко о главном