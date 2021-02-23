В Бельгии тысячу человек вакцинировали вне очереди: поработали мошенники
В Бельгии компьютерные мошенники вызвали на вакцинацию тысячу случайных людей. Однако прививки им все равно сделают.
Источник:RTBF
Инцидент произошел с жителями Фландрии, Валлонии и Брюсселя. Местные власти заявляют, что за этим стоят мошенники.
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Что произошло
На почту людям поступили сообщения, чтобы те прибыли в центры вакцинации. Среди тех, кого вызвали на прививку, были, в частности, юристы, нотариусы или работники центров социальной помощи.
В то же время власти Бельгии обещают сделать прививку всем, кто получил ложное приглашение.
Этим людям, наконец, немного повезло, потому что они будут вакцинированы раньше, чем ожидалось, из-за этой ошибки,
– рассказала мэр города Мускрон Бригит Обер.
Как только обнаружили мошенничество, центры сразу прекратили рассылку приглашений на вакцинацию для всех, в частности для бельгийцев из групп риска.
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