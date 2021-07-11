Вероятнее всего, что заразили ее 2 разных людей. Об этом свидетельствуют результаты доклада, представленного на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней.

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Женщину госпитализировали в больницу в Бельгии в марте и сразу же подтвердили коронавирус. Она жила одна, получала медицинский уход на дому и не была вакцинирована. Состояние пациентки резко ухудшалось. Она умерла через 5 дней после госпитализации.

Ученые обнаружили, что женщина заразилась как штаммом "Альфа", который впервые появился в Великобритании, так и "Бета", впервые выявленным в Южной Африке. Впрочем, было ли резкое ухудшение ее состояния вызвано именно этим фактором – неизвестно.

Не единичный случай

Такой случай двойного заражения COVID-19 зафиксирован не впервые. В январе 2021 года о похожем сообщали ученые из Бразилии. Впрочем, результатов исследования пока нет.

Ранее ученые обнаружили доказательства, что люди заражаются несколькими штаммами гриппа. Поэтому не исключено, что двойное инфицирование может быть более распространенным, чем обычно думают.