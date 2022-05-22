Тем временем в Бельгии официально подтвердили уже 4 случай заболевания обезьяньей оспой. Страна стала первым государством, которое ввело обязательный 21-дневный карантин для больных.

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Решение о введении карантина для больных обезьяньей оспой правительство Бельгии ввело в пятницу, 20 мая. Тем, кто заболел оспой, в отличие от больных коронавирусом, не нужно самоизолироваться, однако следует быть внимательными, особенно если они контактируют с уязвимыми людьми.

Что известно о заболевании

Обезьянья оспа — это заболевание, относящееся к тому же семейству, что и оспа, и симптомы включают в себя выраженную холмистую сыпь, лихорадку, боли в мышцах и головные боли. Обезьянья оспа менее смертельная, чем обычная оспа, и имеет уровень смертности ниже, чем 4 процента, но эксперты озабочены необычным распространением болезни за пределы Африки, где она обычно циркулирует.

Несмотря на введение карантина для больных, в Бельгийском институте тропической медицины заявили, что риск большой вспышки в стране остается низким.

20 мая микробиолог Эммануэль Андре, возглавляющий Национальную справочную лабораторию по COVID-19 в Бельгии, написал в твиттере, что в стране подтвержден четвертый случай заболевания.

Этот пациент проходит лечение в Валлонии и связан с фестивалем в Антверпене, во время которого были инфицированы еще 2 человека,

– написал он.

Где уже гуляет обезьянья оспа

В субботу, 20 мая, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что уже есть 92 подтвержденных случая в 12 странах, 28 подозреваемых случаев исследуются. Случаи обезьяньей оспы были подтверждены в Великобритании, Португалии, Швеции, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, США, Канаде и Австралии.

В Великобритании главная медицинская советница Агентства здравоохранения Сьюзан Хопкинс сообщила BBC в воскресенье, что они ежедневно выявляют больше случаев обезьяньей оспы. Министр образования Надхим Захави сказал, что правительство к этому относится очень серьезно.

В Украине сейчас зараженных не обнаружили. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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