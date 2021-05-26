Бельгия приостановила прививки вакциной Johnson&Johnson для молодых людей из-за смерти пациентки

Бельгия временно приостановила использование вакцины Janssen для людей до 41 года. Для старших возрастных групп препарат будут использовать без ограничений.

Бельгия также обратилась за дополнительным советом к Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

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Бельгия обратилась за консультациями в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

В Бельгии умерла женщина после вакцинации Johnson & Johnson

Такое решение приняли из-за смерти пациентки в возрасте до 40 лет, которая умерла в Бельгии после введения вакцины Johnson & Johnson – Janssen.

Отмечается, что женщина была вакцинирована через своего иностранного работодателя, то есть за пределами бельгийской кампании прививок. У пациентки вскоре после прививки развились тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Этот инцидент может иметь значительные последствия для проведения прививочной кампании в стране.

20 апреля в ЕМА сообщили, что обнаружили возможную связь между прививкой вакциной Johnson & Johnson (Janssen) и образованием чрезвычайно редких тромбов. Издание добавило, что преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования.

Компания сообщила, что включит в описание препарата предупреждение об этом редком побочном эффекте и рекомендации, как вовремя распознать его.

В Украине продолжается вакцинация препаратом Johnson & Johnson

В Минздраве Украины сообщили, что 16 387 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 мая 2021 года. Одну дозу получили 5 221 человек, полностью иммунизированы – 11 166 человек.

С начала прививочной кампании привиты 987 193 человека, из них получили 1 дозу – 987 191 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 084 582 прививки.

Для прививки в Украине используют несколько различных препаратов против коронавируса. Относительно вакцины Johnson & Johnson (Janssen): в целом с начала кампании ее получили 224 человека, за 25 мая - 5 человек.

Что известно о вакцине Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson – векторная, принцип ее работы схож с вакциной AstraZeneca. Препарат базируется на обычном вирусе простуды. Он концентрируется на спаечном белке на поверхности вируса и вызывает иммунный ответ организма.

Официальное название вакцины – Ad26.COV2.S. В FDA отметили, что препарат эффективен в 66 – 67% случаев, если речь идет о предотвращении заболевания "умеренной" тяжести, и в 77 – 85% случаев, если речь идет о предотвращении тяжелых случаев.

В целом эффективность вакцины составляет 66%. Изготовляет препарат бельгийская компания Janssen.