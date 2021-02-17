Национальный кризисный центр Бельгии сообщил о появлении ряда поддельных вакцин против коронавируса. Большинство из препаратов имеют российское происхождение.

Поэтому людей предостерегают от приобретения фейковых вакцин против COVID-19. Об этом заявили представители министерства здравоохранения Бельгии 16 февраля.

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Сейчас в Бельгии активно развивается кампания по вакцинации против коронавируса.

"В то же время мы предупреждаем всех о поддельных вакцинах, преимущественно российского происхождения", – отметила Сабина Штордер из правительственной оперативной группы вакцинации.

Она подчеркнула, что эти вакцины не прошли надлежащего тестирования на безопасность и эффективность.

Мы советуем всем не покупать их ни на улице, ни в магазине, ни в любом другом месте,

– подчеркнула чиновница.

Поэтому действительно безопасную и эффективную вакцину бельгийцы могут получить только в медицинских учреждениях по месту жительства, больницах или центрах вакцинации. Она добавила, что препараты и прививки в этих местах являются бесплатными.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала