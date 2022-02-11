Параллельно уменьшая количество углеводов и жиров. Содержание белка в рационе должно быть больше 20%, такой план питания используют, когда человек хочет похудеть.

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Что можно есть во время белковой диеты

Во время белковой диеты рекомендуют есть следующие продукты:

нежирную белковую пищу – постное мясо, морепродукты, бобы, сою, молочные продукты с низким содержанием жира, яйца и орехи;

фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом, например чернику, клубнику и малину;

овощи, в том числе зелень;

грибы;

цельнозерновые продукты.

Чего нельзя есть

Рекомендуют есть меньше углеводных и жирных продуктов, например:

продукты с рафинированными углеводами, такие как хлеб, макароны и белый рис;

продукты с насыщенными жирами и жареную еду;

продукты с добавленным сахаром.

Польза белковой диеты

На белковой диете удастся нарастить и сохранить больше мышечной массы, также она помогает сбросить вес. Человек, который придерживается такой диеты, более склонен к выбору здоровой пищи.

Вред белковой диеты

В некоторых вариантах диеты белка очень много, а углеводов, жиров и других полезных веществ, напротив, очень мало. Например, есть разновидности диеты, где мало продуктов с клетчаткой, это может привести к запорам и другим проблемам со здоровьем.

Белковая диета противопоказана людям с некоторыми хроническими заболеваниями. Например, при диабете из-за такого плана питания повышается уровень сахара в крови. А если у человека есть заболевания почек, диета ухудшает их работу, так как избыток белка выводится через них.