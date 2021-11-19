Чем опасен герпес

По оценкам ВОЗ, герпес является самой распространенной инфекцией в мире: ею заражены до 90% населения планеты. Этот вирус бывает двух типов: первый передается в основном через рот и вызывает "ранки на губах", а второй относят к инфекциям, которые передаются половым путем.

Также на тему Можно ли вылечить герпес

Вирус герпеса первого типа долгое время считался безопасным спутником человечества, который беспокоит своего носителя, изредка портя важные фотографии.

Важно! Недавно ученые выяснили, что инфекция может вызвать деменцию и другие заболевания. При этом от него нет вакцин и эффективных лекарств.

Внешне герпес проявляется, преимущественно язвами на губах, но живет он не на коже, а в нервной системе человека. И долгое время было непонятно, как именно, проникнув через внешние покровы тела, вирус попадает в нервы и дальше в мозг.

Как герпес попадает в мозг

Также под вопросом оставался механизм работы иммунитета: почему иммунная система не отражает атаки на мозг. Оказалось, что вирус дурит и ломает сигнальный белок под названием STING, который отвечает за инфекционную безопасность нейронов.

Чтобы переместиться из кожи в мозг, герпес "похищает" из клеток кожи транспортный белок – кинезин. Одной из функций этой молекулы является везикулярный транспорт: перемещение различных веществ из клетки во внешнюю среду и обратно (за исследование этого механизма в 2013 году дали Нобелевскую премию).

Кинезин – это подвижный белок, который к тому же может "перевозить грузы". Герпес присоединяется к этим молекулам еще на этапе заражения в коже. То есть не только использует человеческие клетки для размножения, как это делают все вирусы, но и дополняет чужими белками собственное строение. Ученые надеются, что в будущем удастся мешать герпесу похищать кинезин и предотвращать попадание герпеса в мозг.

Ранее ученые обнаружили новые важные детали в работе механизма инфицирования вируса простого герпеса. Теперь ученые смогут создать долгожданную вакцину.