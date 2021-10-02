По состоянию на утро 2 октября в США обнаружили 43 619 754 случая заражения коронавирусом. 700 320 больных умерли. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
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Это шокирующее, ужасное количество людей, которых мы потеряли из-за пандемии,
– заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Дженнифер Псаки.
При этом в администрации президента США Джо Байдена отметили, что вакцинация помогла снизить смертность. Сейчас 78% населения США уже вакцинировались против коронавируса.
По словам Дженнифер Псаки, это помогло спасти сотни тысяч жизней.
Подавляющее большинство американцев, умерших от коронавируса, не были вакцинированы против болезни.
Принудительная вакцинация врачей в США
- Ранее в этом месяце президент Джо Байден объявил о введении массовой вакцинации против коронавируса для работников медицинских учреждений, которые получают возмещение по программам Medicare и Medicaid.
- Это коснулось около 17 миллионов медицинских работников в стране.
- Из-за новых требований сотни медицинских работников отстраняют от работы, или же они сами увольняются.