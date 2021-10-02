В Белом доме шокированы количеством смертей от коронавируса в США

С начала пандемии коронавирус унес жизни более 700 тысяч жителей США, в Белом доме прокомментировали количество смертей от COVID-19.

По состоянию на утро 2 октября в США обнаружили 43 619 754 случая заражения коронавирусом. 700 320 больных умерли. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

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Это шокирующее, ужасное количество людей, которых мы потеряли из-за пандемии,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Дженнифер Псаки.

При этом в администрации президента США Джо Байдена отметили, что вакцинация помогла снизить смертность. Сейчас 78% населения США уже вакцинировались против коронавируса.

По словам Дженнифер Псаки, это помогло спасти сотни тысяч жизней.

Подавляющее большинство американцев, умерших от коронавируса, не были вакцинированы против болезни.

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