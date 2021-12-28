Фиброз почек – что известно об осложнениях

Команда немецких и нидерландских ученых опубликовала важное исследование о разрушительное влияние коронавируса на работу почек в научном журнале Cell Stem Cell.

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Внимание! Фиброз почки, или рубцевание, является серьезным долгосрочным последствием, которое может возникнуть практически после любой травмы почки и коррелирует с функцией почек.

Полученные результаты показали, что у COVID-пациентов интенсивной терапии образуются почечные рубцы, что объясняет, почему вирус может вызвать нарушение функции почек.

Детали исследования

Ученые анализировали ткани почек пациентов с COVID-19, которые попали в отделение интенсивной терапии.

У больных обнаружили рубцевание ткани, в отличие от пациентов из реанимации, у которых были инфекции легких не вследствие COVID-19.

Также исследователи пытались установить, что именно стало причиной повреждения почек и может ли это быть прямое воздействие вируса, независимо от системного воспаления.

Чтобы понять причину повреждения почек, ученые вырастили в лаборатории и инфицировали коронавирусом органоиды (искусственные мини-почки).

Справка! Органоиды, созданные из стволовых клеток, содержат много клеток почек, за исключением иммунных клеток.

Таким образом команда получила возможность анализировать прямое воздействие вируса на клетки почек, независимо от потенциальных эффектов, таких как иммунный ответ.

Результаты и выводы

В конце концов, гипотеза подтвердилась – исследователи обнаружили рубцевание органоидов почек и другие явления, которые способствуют процессу образования рубцов.

Новое исследование указывает, что проблемы с почками связаны с прямым воздействием вируса SARS-CoV2 на организм.