Фиброз почек – что известно об осложнениях
Команда немецких и нидерландских ученых опубликовала важное исследование о разрушительное влияние коронавируса на работу почек в научном журнале Cell Stem Cell.
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Полученные результаты показали, что у COVID-пациентов интенсивной терапии образуются почечные рубцы, что объясняет, почему вирус может вызвать нарушение функции почек.
Детали исследования
- Ученые анализировали ткани почек пациентов с COVID-19, которые попали в отделение интенсивной терапии.
- У больных обнаружили рубцевание ткани, в отличие от пациентов из реанимации, у которых были инфекции легких не вследствие COVID-19.
Также исследователи пытались установить, что именно стало причиной повреждения почек и может ли это быть прямое воздействие вируса, независимо от системного воспаления.
Чтобы понять причину повреждения почек, ученые вырастили в лаборатории и инфицировали коронавирусом органоиды (искусственные мини-почки).
Таким образом команда получила возможность анализировать прямое воздействие вируса на клетки почек, независимо от потенциальных эффектов, таких как иммунный ответ.
Результаты и выводы
В конце концов, гипотеза подтвердилась – исследователи обнаружили рубцевание органоидов почек и другие явления, которые способствуют процессу образования рубцов.
Новое исследование указывает, что проблемы с почками связаны с прямым воздействием вируса SARS-CoV2 на организм.