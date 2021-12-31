Этот общий недуг получил название "флурона". Известно, что беременная вакцинирована не была.
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Заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер сообщил, что как только женщина поступила в больницу, у нее диагностировали и грипп, и коронавирус одновременно.
Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили,
– отметил он.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо. В министерстве здравоохранения изучают этот случай. Там не исключают, что существуют еще случаи параллельного заражения. Однако их пока не диагностировали.
Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом
Человек действительно может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Информацию подтвердили в Центре общественного здоровья Украины.
Там подчеркнули, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.
Лечение происходит согласно имеющимся протоколам. Оно зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента.
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- Прививка против гриппа делается 1 раз в год. Приобрести вакцину можно в аптеке, а прививаться в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях.
- Вакцинация против COVID-19 является бесплатной. Ее проводит в государственных пунктах прививки.